• 16 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:
Meltem Miraloğlu hakkında şok iddia: Kayıp ve perişan halde!
2011-2013 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'çocuk gelin' rolüyle ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu’nun (34), 48 yaş büyük ABD'li eşi Patrick tarafından evden atıldığı ve kendisinden haber alınamadığı iddia edildi.
• 16 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:
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Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle sanat camiasında 'felaket tellalı' lakabı ile tanınan Onur Akay, internet sitesinde yer alan köşe yazısında, magazin gündemine bomba gibi düşecek bir iddiayı kaleme aldı.
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Ses sanatçısı Akay, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick (şu anda 82 yaşında) isimli ABD'li zengin bir adamla evlenen Meltem Miraloğlu’nun, eşi tarafından evden atıldığı ve ünlü oyuncudan haber alınamadığı öne sürüldü.
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"Patrick, onu maalesef evden atmış. Kaldığı eyalette herkes onu merak ediyor. Türkiye’de ailesinin de haber alamadığını öğrendiğim Miraloğlu, bu soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile Amerika sokaklarında perişan halde görülmüş."
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