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• 16 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:

Meltem Miraloğlu hakkında şok iddia: Kayıp ve perişan halde!

2011-2013 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'çocuk gelin' rolüyle ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu’nun (34), 48 yaş büyük ABD'li eşi Patrick tarafından evden atıldığı ve kendisinden haber alınamadığı iddia edildi.

• 16 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:
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Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle sanat camiasında 'felaket tellalı' lakabı ile tanınan Onur Akay, internet sitesinde yer alan köşe yazısında, magazin gündemine bomba gibi düşecek bir iddiayı kaleme aldı.

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Ses sanatçısı Akay, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick (şu anda 82 yaşında) isimli ABD'li zengin bir adamla evlenen Meltem Miraloğlu’nun, eşi tarafından evden atıldığı ve ünlü oyuncudan haber alınamadığı öne sürüldü.

3Onur Akayın, Meltem Miraloğlu kayıp ve perişan başlıklı yazı şöyle:

Onur Akay'ın, "Meltem Miraloğlu kayıp ve perişan" başlıklı yazı şöyle:

"Green Card almak için 80 yaşındaki adamla evlendiğini bana söyleyen Meltem Miraloğlu, şimdilerde çok zor günler geçiriyor."

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"Patrick, onu maalesef evden atmış. Kaldığı eyalette herkes onu merak ediyor. Türkiye’de ailesinin de haber alamadığını öğrendiğim Miraloğlu, bu soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile Amerika sokaklarında perişan halde görülmüş."

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"Amerika’ya ilk gittiğinde New Jersey'de kalan ve orada büyük sorunlar yaşayan Meltem, oynadığı rolü resmen gerçek hayatta yaşadığını, 2019 yılında bakın bana anlatmıştı."

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"Ailen, seni tanıyanlar herkes merak içinde. Onları habersiz bırakma Meltem. Green Card alamayan ve Instagram adresini de kapatan Miraloğlu, en ufak bir hatasında sınır dışı edilebilir. Bir kadın için Amerika sokaklarındaki tehlikeyi ise düşünmek bile istemiyorum."

7SİZ DE BENİ ANLAYIN

"SİZ DE BENİ ANLAYIN"

Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” açıklaması ile yaptığı evliliğin Amerika’da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamıştı.

8Ünlü oyuncu, yeni hayatını şu sözlerle anlatmıştı:

Ünlü oyuncu, yeni hayatını şu sözlerle anlatmıştı:

"Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum."

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Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

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