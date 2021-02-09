Merve Boluğur resme merak sardı

"Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın.. Birinci günden film mi izleyeceğiz. Birinci günden film izleyemeyiz... Kadın ve erkek bir aydan önce aynı eve girmemeli. Ben net bir tavır koyarım” dedi. Bu sözlere Enes Batur'dan itiraz geldi.