Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Merve Boluğur resme merak sardı
• 09 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur resme merak sardı

Oyunculuğun ardından YouTube kanalı açan ve ardından şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur, bu kez resme merak sardı. Pandemi sürecinde kendini sanata adayan Boluğur, çizim yaparken çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

• 09 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından şarkıcılığa da adım atmıştı.

2RESME MERAK SARDI

RESME MERAK SARDI

İlk albümünün hazırlıklarına devam eden Boluğur, koronavirüs nedeniyle , vaktinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. Güzel oyuncu, bu süreçte resme de merak sardı.

3

Oyuncu, çizim yaparken çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 3 yaşındaki Merve Boluğur'un bu pozu büyük ilgi gördü.

4

Geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan Merve Boluğur, kadın-erkek ilişkileri üzerine yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

5“İLK GÜN EVE GELEN ERKEK FİLM İZLEMEZ”

“İLK GÜN EVE GELEN ERKEK FİLM İZLEMEZ”

Batur, Boluğur'a ''Herkesten gizlediğin bir fantezin var mı?'' sorusunu da sordu fakat cevap alamadı. Boluğur “İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek bir aydan önce eve girmemeli” dedi. Boluğur açıklamasında şunları söyledi:

6

"Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın.. Birinci günden film mi izleyeceğiz. Birinci günden film izleyemeyiz... Kadın ve erkek bir aydan önce aynı eve girmemeli. Ben net bir tavır koyarım” dedi. Bu sözlere Enes Batur'dan itiraz geldi.

7“ALDATTIM VE PİŞMAN DEĞİLİM”

“ALDATTIM VE PİŞMAN DEĞİLİM”

Aldattığını ve pişman olmadığını söyleyen Merve Boluğur, aldatıldığında ise çok üzüldüğünü ifade etti. Enes Batur, Merve Boluğur'a ''Evlenmeyi düşünüyor musun?'' sorusunu sorunca ise oldukça net bir cevap aldı. Boluğur, bu soruya direkt olarak ''Hiç'' cevabını verdi.

8OYUNCULUK YAPMAK İSTEMİYOR

OYUNCULUK YAPMAK İSTEMİYOR

Kendisine birçok dizi, film teklifi geldiğini fakat sıcak bakmadığını dile getiren Merve Boluğur, bu sıralar oyunculuk yapmayı tercih etmediği için teklifleri reddettiğini söyledi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Çocuklarda iştahsızlık ve uykusuzluğa yol açıyor! Serotonin hormonu...

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de beklenen oldu! Yeni transferin bileti kesildi...

LeBron James'in hakaret ettiği Juliana Carlos'a inanılmaz teklif!

Son dakika haberleri: Ve Galatasaray sezon sonu için ilk transfer bombasını patlattı!

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet