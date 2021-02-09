• 09 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur resme merak sardı
Oyunculuğun ardından YouTube kanalı açan ve ardından şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur, bu kez resme merak sardı. Pandemi sürecinde kendini sanata adayan Boluğur, çizim yaparken çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
• 09 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
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Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından şarkıcılığa da adım atmıştı.
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