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• 27 Ocak 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:

Selma Blair'ın hastalığına rağmen keyfi yerinde

Multipl Skleroz (MS) hastalığı yüzünden uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçiren, bir süredir de yürüme güçlüğü çeken Selma Blair, bastonuyla çıktığı gezintide görüntülendi. Ünlü oyuncunun her şeye rağmen keyfi yerindeydi.

• 27 Ocak 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:
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2018 yılında Multipl Skleroz hastalığı teşhisi konulan oyuncu Selma Blair, Studio City'de görüntülendi. Zorlu bir tedavi sürecini geride bırakan Blair, spor bir şıklık içinde objektiflere takıldı.

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Keyfinin yerinde olduğu görülen Blair, her şeye rağmen pes etmiyor. Ünlü oyuncu bir süre aracının önünde durup kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara poz verdi.

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'Vivian' karakterini canlandırdığı 'Legally Blonde' (Bu Nasıl Sarışın) filmiyle üne kavuşan ABD'li oyuncu Selma Blair'e, 2018 yılında Multipl Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulmuştu. Blair, hastalığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

4SALDIRGAN BİR TÜR MS

SALDIRGAN BİR TÜR 'MS'

Teşhis aldığında ağladığını söyleyen Blair, "Ama bunlar panik gözyaşları değildi. Bunlar artık kontrolünü yitirmiş bir bedenin içinde olduğum için döktüğüm gözyaşlarıydı. Ve bu gözyaşlarının içinde biraz da rahatlama vardı" diye konuştu. Blair hastalığının "saldırgan" bir tür MS olduğunu da saklamadı.

5BAZEN DÜŞÜYOR

BAZEN DÜŞÜYOR

Hastalığın etkileriyle mücadele ettiğini ifade eden Blair, "Bazen düştüğünü, bazen elindekileri düşürdüğünü ve zihninin bulanık olduğunu" dile getirmişti. Selma Blair, sosyal medya hesabından da hastalığı ve tedavilerle ilgili süreçleri sık sık paylaşıyor. Selma Blair, ailesi ve dostlarının desteğiyle moral bulduğunu söylüyor.

6KEMOTERAPİ DE GÖRDÜ

KEMOTERAPİ DE GÖRDÜ

MS tedavisinin bir parçası olarak uygulanan kemoterapinin etkilerini de büyük bir açık yüreklilikle paylaşan Blair, sağlığının daha da iyiye gideceğinden emin olduğunu da belirtti. Tedavi yüzünden saçları dökülen Selma Blair, bunun kendisi için çok da büyük bir kayıp olmadığı düşüncesini yine sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

7BİR ÇOCUK ANNESİ

BİR ÇOCUK ANNESİ

Bir çocuk annesi Selma Blair, tedavi nedeniyle gözlerinin eskisi kadar iyi görmediğini belirterek bu yüzden telefonuyla eskisi kadar vakit geçiremediğini, sosyal medyayla ilgilenemediğini de belirtmişti. Blair, bazen endişeye kapıldığını, nasıl çalışacağını ve bu durumun kalıcı olup olmadığını düşündüğünü belirterek "Ama sonra biliyorum... Bütün bu şüphelerin üstünü kapatıyorum. İyi olacak. Sinir sistemime bir şans vereceğim, kendimi kahkahalara boğacağım. Bırakayım bedenim iyileşsin" diye yazmıştı.

8MS (Multipl Skleroz) HASTALIĞI NEDİR

MS (Multipl Skleroz) HASTALIĞI NEDİR?

Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldıran kronik bir hastalıktır. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkiler.Yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan MS, sinir sistemini zayıflatan bir hastalık.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / BACKRID UK

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