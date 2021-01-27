• 27 Ocak 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:
Selma Blair'ın hastalığına rağmen keyfi yerinde
Multipl Skleroz (MS) hastalığı yüzünden uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçiren, bir süredir de yürüme güçlüğü çeken Selma Blair, bastonuyla çıktığı gezintide görüntülendi. Ünlü oyuncunun her şeye rağmen keyfi yerindeydi.
• 27 Ocak 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:
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2018 yılında Multipl Skleroz hastalığı teşhisi konulan oyuncu Selma Blair, Studio City'de görüntülendi. Zorlu bir tedavi sürecini geride bırakan Blair, spor bir şıklık içinde objektiflere takıldı.
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SALDIRGAN BİR TÜR 'MS'
Teşhis aldığında ağladığını söyleyen Blair, "Ama bunlar panik gözyaşları değildi. Bunlar artık kontrolünü yitirmiş bir bedenin içinde olduğum için döktüğüm gözyaşlarıydı. Ve bu gözyaşlarının içinde biraz da rahatlama vardı" diye konuştu. Blair hastalığının "saldırgan" bir tür MS olduğunu da saklamadı.
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BAZEN DÜŞÜYOR
Hastalığın etkileriyle mücadele ettiğini ifade eden Blair, "Bazen düştüğünü, bazen elindekileri düşürdüğünü ve zihninin bulanık olduğunu" dile getirmişti. Selma Blair, sosyal medya hesabından da hastalığı ve tedavilerle ilgili süreçleri sık sık paylaşıyor. Selma Blair, ailesi ve dostlarının desteğiyle moral bulduğunu söylüyor.
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KEMOTERAPİ DE GÖRDÜ
MS tedavisinin bir parçası olarak uygulanan kemoterapinin etkilerini de büyük bir açık yüreklilikle paylaşan Blair, sağlığının daha da iyiye gideceğinden emin olduğunu da belirtti. Tedavi yüzünden saçları dökülen Selma Blair, bunun kendisi için çok da büyük bir kayıp olmadığı düşüncesini yine sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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BİR ÇOCUK ANNESİ
Bir çocuk annesi Selma Blair, tedavi nedeniyle gözlerinin eskisi kadar iyi görmediğini belirterek bu yüzden telefonuyla eskisi kadar vakit geçiremediğini, sosyal medyayla ilgilenemediğini de belirtmişti. Blair, bazen endişeye kapıldığını, nasıl çalışacağını ve bu durumun kalıcı olup olmadığını düşündüğünü belirterek "Ama sonra biliyorum... Bütün bu şüphelerin üstünü kapatıyorum. İyi olacak. Sinir sistemime bir şans vereceğim, kendimi kahkahalara boğacağım. Bırakayım bedenim iyileşsin" diye yazmıştı.
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