Selma Blair'ın hastalığına rağmen keyfi yerinde

KEMOTERAPİ DE GÖRDÜ MS tedavisinin bir parçası olarak uygulanan kemoterapinin etkilerini de büyük bir açık yüreklilikle paylaşan Blair, sağlığının daha da iyiye gideceğinden emin olduğunu da belirtti. Tedavi yüzünden saçları dökülen Selma Blair, bunun kendisi için çok da büyük bir kayıp olmadığı düşüncesini yine sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.