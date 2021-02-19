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• 19 Şubat 2021 - 19:34 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozu

Son olarak 'Alice Müzikali' ile seyirci karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran Sarıkaya, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi.

• 19 Şubat 2021 - 19:34 • Son Güncelleme:
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İstanbul’da soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde Serenay Sarıkaya, Güney Asya ülkesinde güzel havanın tadını çıkarmaya gitti. Maldivler'de tatiline devam eden Serenay Sarıkaya'dan yeni poz geldi.

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"Acılara yürüyor korkmuyorum" notuyla yeni bir fotoğraf paylaşan ünlü yıldız binlerce beğeni aldı.

3PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR

PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR

Rol aldığı 'Bergen' filminin çekimlerinin ertelenmesinin ardından tatile çıkan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, tatilden fotoğraflar paylaşamaya devam ediyor.

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Maldivler'de konakladığı otelin gecelik oda fiyatının minimum 30 bin TL'den başladığı öne sürülen Sarıkaya'nın leopar desenli bikinisi ve kombinindeki aksesuar detayları da dikkatlerden kaçmadı.

5CEM YILMAZLA KÜS DEĞİLİZ AMA...

"CEM YILMAZ'LA KÜS DEĞİLİZ AMA..."

Serenay, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarına cevap vermişti.

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Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden Sarıkaya, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

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