• 19 Şubat 2021 - 19:34 • Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozu
Son olarak 'Alice Müzikali' ile seyirci karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran Sarıkaya, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi.
• 19 Şubat 2021 - 19:34 • Son Güncelleme:
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İstanbul’da soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde Serenay Sarıkaya, Güney Asya ülkesinde güzel havanın tadını çıkarmaya gitti. Maldivler'de tatiline devam eden Serenay Sarıkaya'dan yeni poz geldi.
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