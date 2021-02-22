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DHA
• 22 Şubat 2021 - 14:12 • Son Güncelleme:

Serpil Barlas'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Türk pop müziğinin yıldızlarından Serpil Barlas, 20 Şubat Cumartesi akşamı hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Barlas, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
• 22 Şubat 2021 - 14:12 • Son Güncelleme:
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Bir dönem Türk müziğinin güçlü isimleri arasında yer alan Serpil Barlas’ın Barlas'ın cenaze töreni bugün, koronavirüs tedbirleri kapsamında Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleşti.

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Törene Eşi Uğur Dikmen, kendisi gibi şarkıcı olan annesi Aysel İpar, yakınları ve sevenleri katıldı. Ünlü şarkıcının cenazesi kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.

3SABAHA KADAR ÇALIŞIYORDUK

"SABAHA KADAR ÇALIŞIYORDUK"

Eşinin bir süredir single hazırlığı içinde olduğunu söyleyen eşi Uğur Şahin, "Amerika'dan geldiği zamandan beri bir ritim bozukluğu vardı. Çalışmalarına devam ediyordu. Oturuyorduk, çalışıyorduk sabaha kadar. Ben de bir sürü şey hazırlıyordum. Alışveriş yaptım, geldim oturuyordu. İstirahat ediyordu, bir şeyler istedi, verdim. Ritim bozukluğunu ciddiye almıyorlar ama yoruluyordu" diye konuştu.

4ANNESİNDEN ÖNCE ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI

"ANNESİNDEN ÖNCE ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI"

Barlas'ın annesi Aysel İpar'dan önce sahneye çıkmaya başladığını ifade eden Teyzesi Güngör Öner de, "Çok narin, çok hassas, kimseyi incitmez. Biraz içine kapanıktı hatta. 16 yaşında falan başladı bu işe. Çok disipliniydi. Annem vefat ettiği zaman, geldi. Tekrar gitmesi lazımdı Ankara'ya, ben de onunla beraber gitmiştim. Herkesin ona ne kadar saygı duyduğunu gördüm. 14 ay önce görüşmüştük en son. Hep telefonla görüşüyorduk. Ablam da onun gibi şarkıcı. Babamın da sesi güzeldi. Annesinden önce başladı Serpil şarkı söylemeye" ifadelerini kullandı.

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Barlas, özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratmıştı. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Serpil Barlas, müzik çalışmalarına orada devam etmişti.

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