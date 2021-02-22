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• 22 Şubat 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:

Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı film oluyor

Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden Huysuz Virjin karakterinin yaratıcısı Seyfi Dursunoğlu’nun hayatı film oluyor. Filmin danışmanlığını ise merhum sanatçının yakın dostu, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan yapacak.

• 22 Şubat 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun sıra dışı hayatı film oluyor.

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Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden Dursunoğlu, 1970’lerde devlet memuruyken sahnelere adım atmış, şovunun büyük ilgi görmesiyle istifa ederek sahne sanatçısı olmuştu.

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Fuarlarda, gazinolarda ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak tüm Türkiye’yi dolaşan Huysuz Virjin, sonraki yıllarda televizyon programı yaparak bir TV fenomenine dönüşmüştü.

4BİRLİKTE 350 BÖLÜM PROGRAM ÇEKTİLER

BİRLİKTE 350 BÖLÜM PROGRAM ÇEKTİLER

Ona televizyon serüveni boyunca eşlik eden isim ise yapımcısı Armağan Çağlayan’dı. Usta sanatçı ile birlikte 350 bölüm 'Huysuz Şovu' çeken Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu’na veda ederken şunları demişti:

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“Kusura bakmayın ama hayat bana biraz torpil geçti. ‘Huysuz’ bana hepinizden biraz daha fazla şey öğretti. Hepsi için sevgi, saygı, minnet ve hayranlıkla...”

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Seyfi Dursunoğlu’nun hayatını film yapmak isteyen yapımcılar, usta sanatçıyı herkesten daha iyi tanıdığı bilinen Armağan Çağlayan'ın kapısını çaldı ve filme danışman olmasını istedi.

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Teklifi kabul eden Çağlayan’ın danışmanlığında yapılacak filmin detayları ise henüz belli olmadı Usta ismi kimin canlandıracağı ise bir hayli merak ediliyor.

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