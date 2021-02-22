• 22 Şubat 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı film oluyor
Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden Huysuz Virjin karakterinin yaratıcısı Seyfi Dursunoğlu’nun hayatı film oluyor. Filmin danışmanlığını ise merhum sanatçının yakın dostu, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan yapacak.
• 22 Şubat 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun sıra dışı hayatı film oluyor.
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BİRLİKTE 350 BÖLÜM PROGRAM ÇEKTİLER
Ona televizyon serüveni boyunca eşlik eden isim ise yapımcısı Armağan Çağlayan’dı. Usta sanatçı ile birlikte 350 bölüm 'Huysuz Şovu' çeken Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu’na veda ederken şunları demişti:
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