Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri vasiyete itiraz etti

"YEĞENLERİ PAY İSTİYOR" Seyfi Dursunoğlu’nun mirasının henüz derneğe geçmediğini de belirten Durna, şöyle konuştu; “Vasiyet kanuni olarak derneğe geçmedi. Yeğenleri 10’da bir oranında pay istiyor. Ancak rahmetli Seyfi Bey’in ‘Yeğenlerim cenazemi bile kaldıramaz, bir şey verilmesin’ şeklinde açıklamaları var. Sanırım onlar ‘Bu dava uzun sürer, biz de ÇYDD ile masaya oturur bir şeyler alırız’ diye düşünüyor. Ama ellerinde somut bir iptal nedeni yok. Zaten biz de dernek olarak öyle bir şey yaparsak, Seyfi Dursunoğlu’na ihanet emiş oluruz. Bu süreç belki hukuki olarak 4-5 yıl devam eder ama yeğenlerinin bir hak durumu olamaz.”