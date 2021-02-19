• 19 Şubat 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri vasiyete itiraz etti
Huysuz Virjin karakterini yaratan Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetine, yeğenleri itiraz etti. Dursunoğlu'nun yıllar önce bir röportajında, “Yeğenlerim cenazemi bile kaldıramaz” dediği sözler yeniden gündeme geldi.
• 19 Şubat 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
1
Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’daki eviyle bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.
3
ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili şunları söyledi; “Seyfi Bey’in vasiyeti, aynı gün sağlık raporu alınarak noterde yapılmıştır. Bu, en güçlü, en sağlam vasiyet şekillerinden biridir. 10 yasal mirasçıdan beşi, vefat sonrası vasiyeti onayladı. Üç mirasçısı yasal olarak kabul etti. Ancak iki yeğeni Evren Saydan ve Erhan Saydan itirazda bulundu" dedi.
5
"YEĞENLERİ PAY İSTİYOR"
Seyfi Dursunoğlu’nun mirasının henüz derneğe geçmediğini de belirten Durna, şöyle konuştu; “Vasiyet kanuni olarak derneğe geçmedi. Yeğenleri 10’da bir oranında pay istiyor. Ancak rahmetli Seyfi Bey’in ‘Yeğenlerim cenazemi bile kaldıramaz, bir şey verilmesin’ şeklinde açıklamaları var. Sanırım onlar ‘Bu dava uzun sürer, biz de ÇYDD ile masaya oturur bir şeyler alırız’ diye düşünüyor. Ama ellerinde somut bir iptal nedeni yok. Zaten biz de dernek olarak öyle bir şey yaparsak, Seyfi Dursunoğlu’na ihanet emiş oluruz. Bu süreç belki hukuki olarak 4-5 yıl devam eder ama yeğenlerinin bir hak durumu olamaz.”
6
"DOĞRUSUNU YAPTI"
Seyfi Dursunoğlu’nun avukat olan yeğeni Gizem Özköseoğlu, sanatçının cenaze töreninde vasiyetiyle ilgili şöyle demişti; “Biz ailesi olarak tüm dileklerini yerine getireceğiz. Vasiyetine karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağız. Bize herhangi bir şey bırakmaması bizi üzmedi, dayımız doğrusunu yaptı. Aile olarak onunla gurur duyuyoruz.”
7
SEYFİ DURSUNOĞLU'NUN VASİYETİ
Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar’daki evinin ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne verilmesini vasiyet etti. Sanatçı ayrıca evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e, kullandığı Land Rover marka cipi de yardımcısı Ümit Yazıcı’ya bıraktı.
8
Seyfi Dursunoğlu, 2014 yılında Hürriyet’e verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti: “Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım, noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. Ama ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar.”
9