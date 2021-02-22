• 22 Şubat 2021 - 13:12 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı'nın bilekliğinin fiyatı dudak uçuklattı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte verdiği yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Yatırımcı sevgilisine her fırsatta aşkını ilan eden Şeyma Subaşı'nın kolundaki bileklik ve saatin fiyatı şoke etti.
• 22 Şubat 2021 - 13:12 • Son Güncelleme:
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Instagram'da üç milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor.
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