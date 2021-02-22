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• 22 Şubat 2021 - 13:12 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'nın bilekliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte verdiği yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Yatırımcı sevgilisine her fırsatta aşkını ilan eden Şeyma Subaşı'nın kolundaki bileklik ve saatin fiyatı şoke etti.

• 22 Şubat 2021 - 13:12 • Son Güncelleme:
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Instagram'da üç milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

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Önceki gün sevgilisine sarıldığı yeni fotoğrafları "Güvende hissediyorum. Çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım" mesajıyla paylaşan Subaşı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

3194 BİN TL

194 BİN TL!

Şeyma Subaşı'nın kolundaki bilekliğin ve saatinin fiyatı ise dikkatlerden kaçmadı. Subaşı'nın saati 144.148 TL iken bilekliğinin fiyatı ise 194.935 TL.

43 MİLYON 700 TL

3 MİLYON 700 TL!

Şeyma Subaşı'ya yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerindeki saati, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediye ettiği iddia edilmişti.

5LÜKS ARAÇLARINI SERGİLEDİ

LÜKS ARAÇLARINI SERGİLEDİ

Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını da sergilemişti. 30 yaşındaki Subaşı'nın bu gösterişi eleştiri almıştı.

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Daha önce sevgilisinin otomobillerini gösteren Şeyma, iş insanı sevgilisinin lüks aracın önünde plaka detayına dikkat çekerek poz vermişti.

7SEVGİLİSİNİN KUCAĞINDA POZ VERMİŞTİ

SEVGİLİSİNİN KUCAĞINDA POZ VERMİŞTİ

Mısırlı aşkıyla en özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, Sevgililer Günü'nde sevgilisinin kucağında olduğu bir fotoğrafı yayınlamıştı.

8BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM

"BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM"

Subaşı, bir diğer paylaşımına, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düşmüştü.

9SANSÜRLEMİŞTİ

SANSÜRLEMİŞTİ

Fenomen, sevgilisinin kucağında bir poz daha paylaşmıştı. Mısırlı iş insanının eli kalçasında olan Subaşı, kalça kısmını emojiyle sansürlemişti.

10İKİNCİ HER ŞEYİM

"İKİNCİ HER ŞEYİM"

Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutlayan Subaşı, gönderilerine, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" mesajını yazmıştı.

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