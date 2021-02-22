Şeyma Subaşı'nın bilekliğinin fiyatı dudak uçuklattı

"BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM" Subaşı, bir diğer paylaşımına, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düşmüştü.