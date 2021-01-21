Son dakika: Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! Mahkemede flaş ifadeler...

OZAN GÜVEN: DÖRT KEZ AYRILMAK İSTEDİM Deniz Bulutsuz'un avukatı Ozan Güven'in el yazısı olan bir kağıdı göstererek, "Deniz'den sürekli ayrılmak istediğini söylüyor. Ancak burada özür diliyor" dedi. Bunun üzerine önce gülen Ozan Güven, "Bunu ben yazdım. Olay gecesinden beş ay önce yazdım. Ona bağırdığım için, sadece bağırdığım için utandığım için yazdım. Sadece bağırdığım için bu kadar utanmışken bu suçlamadan sonra ben yaşayamam. Bu ilişkide dört defa kendisinden ayrılmak istedim. Olaydan önce de kendisinden ayrıldım" dedi.