DAMLA GÜLER / Milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 14:32 • Son Güncelleme:
Son dakika: Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! Mahkemede flaş ifadeler...
Son dakika haberine göre, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi. Mahkeme duruşmayı ertelerken, Ozan Güven'in vareste tutulmasına karar verildi.
DAMLA GÜLER / Milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 14:32 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği şiddet iddiasıyla bitmişti. 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'kasten yaralama ve hakaret' suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti. Yaşanan olayların ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'na yerleştiği öne sürülen 45 yaşındaki oyuncu, bugün görülen davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
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DENİZ BULUTSUZ'IN İFADESİ: YAŞANANLAR ÇOK AĞIRDI
Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, savcılık ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Hakimin "Olayın bir özetini geçmek ister misiniz?" demesi üzerine, "Anlatmak zorunda kalmazsam çok sevinirim. Yaşananlar çok ağırdı. Müşteki sanığın suçlamalarını kabul etmiyorum. Belki canımı kurtarmaya çalışırken olmuştur. Bana gelen darbelere engel olmaya çalışırken olmuştur" ifadelerini kullandı.
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"SENİ TÜRKİYE'YE REZİL EDECEĞİM"
Yazılı savunmayı okuyan hakimin "Sadece abajur yüzünden olduğu yazıyor. Diğer yaralanmalar nasıl oldu?" diye sorması üzerine Güven, "Ben kendisine vurmadım. Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı. Ben de aşağı inip yara bandı getirdim. Sonrasında bana, 'Sen bana vurdun. Seni Türkiye'ye rezil edeceğim' dedi. Abajurun kırıldığı iddiası yalandır. Gerekirse abajuru getirebilirim" dedi.
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HAKİM ÇENESİNDEKİ İZE BAKTI
İfadenin ardından hakim Deniz Bulutsuz'a çenesinde iz kalıp kalmadığını sordu. Bulutsuz'un "Kaldı" demesi üzerine izi görmek isteyen hakim, Bulutsuz'u yanına çağırdı. Deniz Bulutsuz'un çenesine bakan hakim, tutanağa, "Diyalog mesafesinden çok dikkatli bakıldığında izin farkedildiği görüldü" şeklinde yazdırdı.
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OZAN GÜVEN: DÖRT KEZ AYRILMAK İSTEDİM
Deniz Bulutsuz'un avukatı Ozan Güven'in el yazısı olan bir kağıdı göstererek, "Deniz'den sürekli ayrılmak istediğini söylüyor. Ancak burada özür diliyor" dedi. Bunun üzerine önce gülen Ozan Güven, "Bunu ben yazdım. Olay gecesinden beş ay önce yazdım. Ona bağırdığım için, sadece bağırdığım için utandığım için yazdım. Sadece bağırdığım için bu kadar utanmışken bu suçlamadan sonra ben yaşayamam. Bu ilişkide dört defa kendisinden ayrılmak istedim. Olaydan önce de kendisinden ayrıldım" dedi.
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"BAĞIRDIĞIM İÇİN BAYILMA NUMARASI YAPMIŞTI"
Kâğıdı yazdığı gün Bulutsuz'un bayılma numarası yaptığını söyleyen Güven, "Kendisine 'hiçbir şey yapmadan sen bunları yapıyorsan, bir şey yapsam Allah korusun sen bana kim bilir ne yaparsın?' dedim. Sadece bağırdığım için özür diledim. Çünkü o gece de bayılma numarası yapmıştı. İlişkiden beş ay önce yazdığım notun şimdi gündeme gelmesi niyeti ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
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"MESAJLARIN DAVAYLA ALAKASI YOK"
Bulutsuz'un avukatının bu kez Whatsaap mesajlarını sorması üzerine gerilen Güven, "Olayla alakası olmayan çok önce yapılan bu konuşmaların davayla alakası yoktur. Cevap vermek istemiyorum" dedi. Deniz Bulutsuz'u en son ne zaman gördüğü sorulan Güven, "Son gördüğümde çenesinde benim taktığım bant dışında bir şey yoktu. Kendi rızasıyla evden çıktı. Ve çıkınca benim şoförümü bekliyordu" şeklinde konuştu.
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"ÜZERİME SU DÖKEREK AYILTTI"
Hakim, Deniz Bulutsuz'a, "Evde alıkoyulduğunuzu söylediniz. Sonrasında nasıl çıktınız evden?" diye sordu. Bulutsuz, "Ev iki katlıydı. Darbe almaya, Ozan'dan dayak yemeye yukarıda başladım. Evin anahtarı bende yoktu. Telefonumu da yukarıda elimden aldı. Abajurun cam kısmı çenemi kesti. Merdivenlerden hemen sonra çıkış kapısı var. Yatak odasından çıktıktan sonra bana vurdu ve merdivenlerden aşağı yuvarladım. Düştüğüm yer kapıya çok yakındı. İlk yaptığım şey evden çıkmaya çalışmak oldu. Beni çekip tekrar vurup kapıyı kilitledi. Önce tekmeledi. Kapıdan çıkamayacağımı anlayınca salon camından sesimi duyurmak için salona koştum. 'Biri sesimi duyarsa gelip müdahale eder' diye düşündüm. Pencerede de aynı şeyi yaşadık. Kapatıp seslenmeme engel oldu. En son kapının olduğu yerde bilincimi kaybettim. Üzerime su dökerek ayılttı. Vurmaya devam etti. Sonra vurmaktan vazgeçip arkasını döndüğünde kapının kilidini açıp dışarı çıktım" dedi.
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"ARABANIN ÖNÜNÜ KESTİM"
Dışarı çıktığında Ozan Güven'in şoförünü gördüğünü anlatan Bulutsuz, "Ana caddeye çıkma cesareti gösteremedim. Sokakta Hasan Bey'i gördüm. Arabayı tanıdım. Arabanın önüne çıkıp durdurdum. 'Beni mümkün olduğu kadar uzak yere götür' dedim. Beni benzinliğe götürdü, su aldı" dedi.
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