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• 17 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:

Tamara Ecclestone: Sütümü bağışlamak istiyorum

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Eccleston, geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olmuştu. Bir süredir ailesiyle birlikte İsviçre'de olan Eccleston, sosyal medyada takipçilerinden ilginç bir yardım talep istedi.

• 17 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
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Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Bernie Ecclestone ile Slavica Ecclestone'ın evliliğinden dünyaya gelen Tamara Ecclestone ve eşi Jay Rutland, geçtiğimiz yıl eylül ayında ikinci kızları Serena'yı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

2FAZLA SÜTÜNÜ BAĞIŞLAMAK İSTİYOR

FAZLA SÜTÜNÜ BAĞIŞLAMAK İSTİYOR

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Ecclestone, küçük kızının beslenmesinden artan anne sütünü bağışlamak istediğini duyurdu. Konuyla ilgili de takipçilerinden yardım istedi.

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Ecclestone, Instagram hesabı üzerinden hayranlarına bunu nasıl yapabileceğini sordu. Eşi ve kızlarıyla birlikte şu an İsviçre'de bulunan Tamara Ecclestone, aynı bağışı Londra'da yaşarken de yaptığını ancak bu sürecin bulunduğu yerde nasıl işlediğini bilmediğini belirtti.

4FAZLA SÜTÜ ATMAK İSTEMİYORUM

"FAZLA SÜTÜ ATMAK İSTEMİYORUM"

Ecclestone, "İsviçre'de süt paylaşımı yapabileceğim bir site bilen var mı? Pompa ile aldığım ve kullanmadığım sütü bağışlamalıyım. Bunu İngiltere'de yaptım. Ama İsviçre'de nasıl yapıldığından emin değilim. Fazla sütümü gerçekten atmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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İki çocuk annesi Tamara Ecclestone, kendisine bu konuda öneri verecek kişilere minnettar kalacağını da sözlerine ekledi.

6ANNE SÜTÜNDEN MAHRUM KALAN BEBEKLER İÇİN

ANNE SÜTÜNDEN MAHRUM KALAN BEBEKLER İÇİN

İngiltere'de United Kingdom Association for Milk Banking aracılığıyla yapılan bu uygulama, çeşitli sebeplerle anne sütü bulamayan erken doğmuş ya da hasta bebeklerin hayatlarını kurtarmayı amaçlıyor.

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Tamara Ecclestone da bebeklerin anne sütüyle beslenmesi konusunda yürütülen kampanyaların sözcüsü olarak görev yapıyor.

8İKİ KIZI VAR

İKİ KIZI VAR

Tamara Ecclestone, 2013 yılında, birkaç gün süren gösterişli bir dizi kutlama ile Jay Ruthland ile evlenmişti. Çiftin 6 yaşında Sophia ve geçen eylül ayında dünyaya gelen Serena adında iki kızı bulunuyor.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK / INSTAGRAM

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