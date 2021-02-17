• 17 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
Tamara Ecclestone: Sütümü bağışlamak istiyorum
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Eccleston, geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olmuştu. Bir süredir ailesiyle birlikte İsviçre'de olan Eccleston, sosyal medyada takipçilerinden ilginç bir yardım talep istedi.
• 17 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
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Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Bernie Ecclestone ile Slavica Ecclestone'ın evliliğinden dünyaya gelen Tamara Ecclestone ve eşi Jay Rutland, geçtiğimiz yıl eylül ayında ikinci kızları Serena'yı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.
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FAZLA SÜTÜNÜ BAĞIŞLAMAK İSTİYOR
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Ecclestone, küçük kızının beslenmesinden artan anne sütünü bağışlamak istediğini duyurdu. Konuyla ilgili de takipçilerinden yardım istedi.
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"FAZLA SÜTÜ ATMAK İSTEMİYORUM"
Ecclestone, "İsviçre'de süt paylaşımı yapabileceğim bir site bilen var mı? Pompa ile aldığım ve kullanmadığım sütü bağışlamalıyım. Bunu İngiltere'de yaptım. Ama İsviçre'de nasıl yapıldığından emin değilim. Fazla sütümü gerçekten atmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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İki çocuk annesi Tamara Ecclestone, kendisine bu konuda öneri verecek kişilere minnettar kalacağını da sözlerine ekledi.
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