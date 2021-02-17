Tamara Ecclestone: Sütümü bağışlamak istiyorum

Ecclestone, Instagram hesabı üzerinden hayranlarına bunu nasıl yapabileceğini sordu. Eşi ve kızlarıyla birlikte şu an İsviçre'de bulunan Tamara Ecclestone, aynı bağışı Londra'da yaşarken de yaptığını ancak bu sürecin bulunduğu yerde nasıl işlediğini bilmediğini belirtti.