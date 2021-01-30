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• 30 Ocak 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:

Tom Cruise set ekibinin kabusu oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği 'Görevimiz Tehlike 7' filminin çekimleri devam ediyor. Ancak dünyada koronavirüse karşı alınan tedbirler sette yeni sorunlara neden oluyor. Şimdilerde ekip, İngiltere’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşındıktan sonra uygulanmaya başlayan seyahat yasakları sonrası nasıl eve dönecekleri konusunda endişeleniyor.

• 30 Ocak 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) setinde çıkan son problemlerin üzerine; çekimler Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşınınca, film ekibi Tom Cruise'u kabus olarak adlandırdı.

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Prodüksiyon aşaması 2019’da başlayan filmde, pandemi nedeniyle ciddi gecikmeler yaşandı hatta geçtiğimiz sene durma noktasına geldi.

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Çekimler yeniden başlamasıyla 58 yaşındaki aktörün virüsle ilgili titiz davranması ve sette sosyal mesafeyle ilgili terör estirmesinin üzerine birçok haber yapıldı.

4SET EKİBİ ENDİŞELİ

SET EKİBİ ENDİŞELİ

Şimdiyse film ekibi, bu hafta sonundan itibaren İngiltere’ye gidiş-dönüş seyahat yasağı uygulanmaya başlamasıyla Orta Doğu’da devam eden çekimler yüzünden endişeli günler geçiriyor.

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Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere’yi kırmızı listesine ekledi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İngiltere’den gelen tüm yolculara 10 gün zorunlu karantina uygulanması bekleniyor. Sette çalışan ekip üyelerinin, bu işin hayatlarını nasıl etkileyebileceği konusunda sıkıntı içinde oldukları konuşuluyor.

6HERKESİN MORALİ GERÇEKTEN DÜŞÜK

"HERKESİN MORALİ GERÇEKTEN DÜŞÜK"

The Sun’da yer alan habere göre, İngiltere sınırlarını kapattıktan sonra özellikle yüksek maaş almayan genç personel evine dönmek istiyor. Bir ekip üyesi, “Şu anda her şey ters gidiyor ve herkesin morali gerçekten düşük” dedi.

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Ayrıca set çalışanı, Tom Cruise için; “Filmi bitirmeye tamamen takıntılı. Hiçbir şey onu durduramaz. Bu kadar kararlı olması etkileyici ama tam bir kabus” ifadelerini kullandı.

819 KASIM 2021DE VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

19 KASIM 2021'DE VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

'Görevimiz Tehlike' serisinin bir sonraki filminin bu yıl 19 Kasım’da vizyona girmesi bekleniyor. Yedincisi ile arka arkaya çekilen serinin sekizinci filmi 4 Kasım 2022'de gösterime girecek.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA/ SPLASH NEWS

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