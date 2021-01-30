• 30 Ocak 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:
Tom Cruise set ekibinin kabusu oldu
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği 'Görevimiz Tehlike 7' filminin çekimleri devam ediyor. Ancak dünyada koronavirüse karşı alınan tedbirler sette yeni sorunlara neden oluyor. Şimdilerde ekip, İngiltere’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşındıktan sonra uygulanmaya başlayan seyahat yasakları sonrası nasıl eve dönecekleri konusunda endişeleniyor.
• 30 Ocak 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) setinde çıkan son problemlerin üzerine; çekimler Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşınınca, film ekibi Tom Cruise'u kabus olarak adlandırdı.
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Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere’yi kırmızı listesine ekledi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İngiltere’den gelen tüm yolculara 10 gün zorunlu karantina uygulanması bekleniyor. Sette çalışan ekip üyelerinin, bu işin hayatlarını nasıl etkileyebileceği konusunda sıkıntı içinde oldukları konuşuluyor.
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