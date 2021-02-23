Türkan Şoray'ın son hali olay oldu!

1960 yılında Yeşilçam'a Türker İnanoğlu ve Memduh Ün sayesinde adım atan Türkan Şoray ilk olarak 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle kamera karşısına geçti. Daha sonra birbirinden önemli projelerde yer alan Şoray en son 'Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam' dizisinde rol aldı.