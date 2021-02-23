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• 23 Şubat 2021 - 17:49 • Son Güncelleme:

Türkan Şoray'ın son hali olay oldu!

Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı oyuncusu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. 75 yaşındaki usta oyuncu, son görünümüyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

• 23 Şubat 2021 - 17:49 • Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından 'Sultan' lakaplı Türkan Şoray, ‘Cushing sendromu’na yakalandıktan sonra kortizon tedavisi nedeniyle kilo almış, daha sonra aldığı kiloları vermişti.

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Bugün Instagram hesabından paylaşım yapan Türkan Şoray, geçen zamana rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

3HEDİYE KUPAMLA KAHVE

"HEDİYE KUPAMLA KAHVE"

Paylaşımın altına, "Hediye kupamla kahve" notunu düşen Türkan Şoray'a övgü dolu mesaj gelirken, bir kısım takipçisi de Şoray'ın photoshop'la kendini güzelleştirdiğini iddia etti.

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Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, 2014’de ‘cushing sendromu’na yakalanmış, vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo almıştı. Buna bağlı kemik erimesi problemi yaşayan sanatçının ayaklarında problem çıkmıştı.

520 KİLO VERDİ

20 KİLO VERDİ

Sol böbrek üstü bezi alınan ardından beyin ameliyatı geçiren Şoray, iki yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendi. Bir yılda 20 kilo verdi.

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Şimdilerde 75 yaşında olan ve sokağa çıkma yasağına takılan efsane oyuncu, Yeşilçam'a ilk adım attığı anlardan bir fotoğrafını paylaşmıştı.

7YAŞ 15-16

"YAŞ 15-16"

Uzun siyah saçları hafif tebessümüyle dikkat çeken Türkan Şoray, fotoğrafına, "Yaş 15-16... İlk filmlerimin seti. Yüzümden mutluluk saçılıyor" notunu düşmüştü.

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1960 yılında Yeşilçam'a Türker İnanoğlu ve Memduh Ün sayesinde adım atan Türkan Şoray ilk olarak 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle kamera karşısına geçti. Daha sonra birbirinden önemli projelerde yer alan Şoray en son 'Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam' dizisinde rol aldı.

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