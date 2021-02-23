• 23 Şubat 2021 - 17:49 • Son Güncelleme:
Türkan Şoray'ın son hali olay oldu!
Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı oyuncusu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. 75 yaşındaki usta oyuncu, son görünümüyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.
• 23 Şubat 2021 - 17:49 • Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından 'Sultan' lakaplı Türkan Şoray, ‘Cushing sendromu’na yakalandıktan sonra kortizon tedavisi nedeniyle kilo almış, daha sonra aldığı kiloları vermişti.
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Bugün Instagram hesabından paylaşım yapan Türkan Şoray, geçen zamana rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
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