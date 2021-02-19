Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Winnie Harlow sevgilisiyle yemeğe çıktı
• 19 Şubat 2021 - 11:57 • Son Güncelleme:

Winnie Harlow sevgilisiyle yemeğe çıktı

Son dönemin en gözde modellerinden Winnie Harlow, önceki gece basketbolcu sevgilisi Kyle Kuzma ile birlikte çıktığı gece gezmesinde objektiflere takıldı. Çift, Malibu'daki bir restoranda baş başa romantik bir yemek yedi

• 19 Şubat 2021 - 11:57 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

'Bedensel olumlama' akımının öncülerinden olan Kanadalı model Winnie Harlow, geçtiğimiz akşam basketbolcu sevgilisi Kyle Kuzma ile birlikte Malibu'da görüntülendi.

2

Gece gezmesine çıkan Kyle Harlow ve Kuzma, bir restoranda baş başa yemek yedi. İkili, ayrıca koronavirüs salgınına karşı maske takmayı da ihmal etmedi.

3

Her ne kadar maskeden dolayı yüzleri tam olarak görülmese de çift, keyifli halleriyle dikkat çekti. Winnie Harlow ve Kyle Kuzma, gece gezintilerini tamamladıktan sonra otomobillerine binerek, evlerinin yolunu tuttu.

4OKULDA ALAY EDİLDİ

OKULDA ALAY EDİLDİ

1994’te Kanada'da doğan model aslen Jameikalı. Harlow dört yaşından beri cildin pigment kaybetmesine sebep olan Vitiligo hastası. Okulda kendisiyle alay edilmesine sebep olan bu hastalık eğitim hayatını yarıda bırakmasına sebep olmuş.

5

Röportajlarında, okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı. Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

6KADERİ DEĞİŞTİ

KADERİ DEĞİŞTİ

Doğallığı savunan bir YouTube kanalının Winnie Harlow’un fotoğraflarına rastlamasıyla kariyeri başladı. Tenindeki beyaz lekelerin onu farklı kılması America’s Next Top Model yarışmasına katılmasına sebep oldu. Winnie, bu yarışmayla kaderini bir anda değiştirdi.

7

Harlow, 2015’te Londra Moda Haftası podyumunda boy göstermiş ve birçok önemli derginin kapağında yer almıştı. Ardından BBC’nin 100 Kadın'ından biri seçilmişti.

8

2019’da Victoria Secret’ın meleği olmaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza atan Harlow için markalar adeta sıraya girmiş durumda.

9

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / BACKGRID UK / INSTAGRAM

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika Haberler, | Fatih Terim'in gizli operasyonu ortaya çıktı, yıldızlarla yollar ayrılıyor! Muslera, Falcao, Belhanda ve Etebo...

Mamografi sonucunun şüpheli olması ne anlama geliyor?

Haftalık burç yorumları – 22-28 Şubat haftası burç yorumları

Son dakika haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Abdurrahim Albayrak'tan cevap!

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet