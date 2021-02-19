• 19 Şubat 2021 - 11:57 • Son Güncelleme:
Winnie Harlow sevgilisiyle yemeğe çıktı
Son dönemin en gözde modellerinden Winnie Harlow, önceki gece basketbolcu sevgilisi Kyle Kuzma ile birlikte çıktığı gece gezmesinde objektiflere takıldı. Çift, Malibu'daki bir restoranda baş başa romantik bir yemek yedi
• 19 Şubat 2021 - 11:57 • Son Güncelleme:
1
'Bedensel olumlama' akımının öncülerinden olan Kanadalı model Winnie Harlow, geçtiğimiz akşam basketbolcu sevgilisi Kyle Kuzma ile birlikte Malibu'da görüntülendi.
2
Gece gezmesine çıkan Kyle Harlow ve Kuzma, bir restoranda baş başa yemek yedi. İkili, ayrıca koronavirüs salgınına karşı maske takmayı da ihmal etmedi.
3
5