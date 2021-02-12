• 12 Şubat 2021 - 17:00 • Son Güncelleme:
Yasmin Erbil'den yeni pozlar
Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
• 12 Şubat 2021 - 17:00 • Son Güncelleme:
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Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, 250 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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"BENİM BEBEĞİM"
Nergis Kumbasar da kızının fotoğraflarından birini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşarak, "Benim bebeğim" notunu düştü. Yasmin de bu gönderiye kendi hesabında yer verdi.
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