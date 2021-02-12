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• 12 Şubat 2021 - 17:00 • Son Güncelleme:

Yasmin Erbil'den yeni pozlar

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

• 12 Şubat 2021 - 17:00 • Son Güncelleme:
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Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, 250 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Dekolteli bir elbise tercih eden Yasmin, sosyal medyada yeni pozlarını yayınladı. 25 yaşındaki Erbil'e, takipçilerinin binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

3BENİM BEBEĞİM

"BENİM BEBEĞİM"

Nergis Kumbasar da kızının fotoğraflarından birini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşarak, "Benim bebeğim" notunu düştü. Yasmin de bu gönderiye kendi hesabında yer verdi.

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57 yaşındaki oyuncu, Yasmin Erbil'in 10 binden fazla beğeni alan bir diğer paylaşımına ise alev emojileriyle birlikte "Duru güzelim" yorumunu yazdı.

5DEKOLTEYE SANSÜR

DEKOLTEYE SANSÜR

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in, geçtiğimiz aralık ayında kızı Yasmin'in bu fotoğrafını sansürleyerek paylaşması dikkat çekmişti.

6ASİ DEĞİL, MİNNOŞUM

"ASİ DEĞİL, MİNNOŞUM"

Geçtiğimiz ay Women's Style dergisine konuşan Erbil, "Asi ve serseri ruhlu değilim. 'Şunun kızıyım, şöyle bir ismim var' deyip kendimden başkası gibi davranmadığım için asi gibi algılanıyorum. Ama gerçekte minnoşum" demişti.

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Babası hastayken gezdiği için eleştirilen Yasmin, "Kendisi 'kızım sosyal hayatını benim için durdurma' Ben seni tanıyorum. Böyle sen kötü olacaksın' diyerek bana izin verdi" ifadelerini kullanmıştı.

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