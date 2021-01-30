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• 30 Ocak 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:

Yüzüğü dikkat çekti! Megan Fox nişanlandı mı?

Sevgilisi Machine Gun Kelly ile görüntülenen dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'un parmağındaki elmas yüzük dikkatlerden kaçmadı. Fox'un yüzüğü nişan ve evlilik iddialarını gündeme getirdi.

• 30 Ocak 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Megan Fox, rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly ile birlikte 'Saturday Night Live' programının provalarına giderken görüntülendi. 34 yaşındaki yıldızın yüzük parmağındaki, elmas yüzük nişan söylentilerini neden oldu.

2YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin renkli ve uyumlu görünen kıyafetleri dikkat çekse de herkesin merak ettiği Meghan Fox'un parmağındaki yüzük oldu. Ünlü yıldızın sol yüzük parmağında dikdörtgen kesim oldukça ağır görünen elmas bir yüzük vardı.

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Pembe leopar desenli bir hırka giyen 34 yaşındaki oyuncusu yine pembe kedi kulakları şeklinde bir saç bandı tercih etti. Fox, bu sempatik kıyafetini, rugan topuklu çizmeler ve siyah yırtık bir pantolonla kombinledi.

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Fox’un sevgilisi şarkıcı Machine Gun Kelly (gerçek adı Colson Baker) ise siyah bir mont ve tulum ve sevgilisinin görüntüsüne uyumlu olarak tabanları pembe olan siyah botlar giyiyordu.

5BİR YILDIR AŞK YAŞIYORLAR

BİR YILDIR AŞK YAŞIYORLAR

Çiftin ilişkileri, geçtiğimiz sene Megan, 2010 yılında evlendiği Brian Austin Green’den ayrıldıktan sonra bahar aylarında ortaya çıkmıştı.

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Megan’ın ve Green’in velayetlerini paylaştıkları Bodhi Ransom Green, Noah Shannon Green ve Journey River Green adında üç çocukları bulunuyor.

7İHANET İDDİASI

İHANET İDDİASI

'Bloody Valentine' adlı şarkının klibinde birlikte rol alan Fox ile Kelly'nin yaklaşık bir senedir birlikte olduğu ileri sürülmüştü.

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Brian Austin Green, karısının o klip çekiminden döndükten sonra çok değiştiğini ve evliliklerinde bir şeylerin ters gittiğini anladığını söylemişti.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA/ INSTAGRAM

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