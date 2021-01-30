• 30 Ocak 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
Yüzüğü dikkat çekti! Megan Fox nişanlandı mı?
Sevgilisi Machine Gun Kelly ile görüntülenen dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'un parmağındaki elmas yüzük dikkatlerden kaçmadı. Fox'un yüzüğü nişan ve evlilik iddialarını gündeme getirdi.
• 30 Ocak 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Megan Fox, rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly ile birlikte 'Saturday Night Live' programının provalarına giderken görüntülendi. 34 yaşındaki yıldızın yüzük parmağındaki, elmas yüzük nişan söylentilerini neden oldu.
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