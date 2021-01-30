Yüzüğü dikkat çekti! Megan Fox nişanlandı mı?

YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ Çiftin renkli ve uyumlu görünen kıyafetleri dikkat çekse de herkesin merak ettiği Meghan Fox'un parmağındaki yüzük oldu. Ünlü yıldızın sol yüzük parmağında dikdörtgen kesim oldukça ağır görünen elmas bir yüzük vardı.