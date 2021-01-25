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• 25 Ocak 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:

Zeynep Tokuş ile eşinin yoga videosu gündem oldu

Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Zeynep Tokuş, eşi Erdem Yılmaztürk ile yoga öncesi ısınma hareketleri yaparken çekilen videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.

• 25 Ocak 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:
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1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, ekranlardan uzakta sakin bir yaşam sürdürüyor.

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2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenmesinin ardından televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

3MACERALI GEÇTİ

"MACERALI GEÇTİ"

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Zeynep Tokuş, bu kez eşi ile yoga öncesi ısınma hareketleri yaparken çekilen anlarını paylaştı.

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43 yaşındaki Tokuş, gönderisine, "Aha ah ha yapana kadar... Maceralı geçti tabi ama birlikte hareket etmek ne keyifli! İnsan çocuk gibi neşeleniyor" notunu düştü.

5EŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

EŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Eski Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş'un eşi Erdem Yılmaztürk, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmıştı.

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Tokuş, tedavisi evde süren Yılmaztürk'ün kaldığı odayı dezenfekte ederken çekilen eğlenceli karesini, "Kocanın karantina odasını temizlemek için cesaretini topla ve tüm özel güçlerini kullan" notuyla yayınlamıştı.

7EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

'EN İYİ KADIN OYUNCU' ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Zeki Demirkubuz'un 'Yazgı' filminde başrol üstlenen Tokuş, 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En iyi kadın oyuncu' ödülüne layık görülmüştü.

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2007'de 'Buzda Dans' yarışmasına katılan ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırtan oyuncu, partneri ile birlikte yarışmayı birinci olarak tamamlamıştı.

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