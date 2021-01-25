• 25 Ocak 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:
Zeynep Tokuş ile eşinin yoga videosu gündem oldu
Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Zeynep Tokuş, eşi Erdem Yılmaztürk ile yoga öncesi ısınma hareketleri yaparken çekilen videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.
• 25 Ocak 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:
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1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, ekranlardan uzakta sakin bir yaşam sürdürüyor.
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