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• 01 Şubat 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:

Zeynep Tokuş: Yeni tezgahımı test ettim

Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Zeynep Tokuş, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Tokuş, son olarak da mutfağının tezgahında esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı.

• 01 Şubat 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:
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1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, ekranlardan uzakta sakin bir yaşam sürdürüyor.

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2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenmesinin ardından televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

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Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Bu kez mutfağından bir kare paylaşan oyuncu, fotoğrafına, "Yeni tezgahımı test ettim onayladım. Sağlammış! iyi pazarlar diliyorum... Sevgi ve şifayla kalın" notunu düştü. Tokuş'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

5MACERALI GEÇTİ

"MACERALI GEÇTİ"

Tokuş, geçtiğimiz haftalarda da eşi Erdem Yılmaztürk ile yoga öncesi ısınma hareketleri yaparken çekilen anlarını paylaşmıştı.

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43 yaşındaki Tokuş, gönderisine, "Aha ah ha yapana kadar... Maceralı geçti tabi ama birlikte hareket etmek ne keyifli! İnsan çocuk gibi neşeleniyor" notunu düşmüştü.

7EŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

EŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Eski Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş'un eşi Erdem Yılmaztürk, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmıştı.

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Tokuş, tedavisi evde süren Yılmaztürk'ün kaldığı odayı dezenfekte ederken çekilen eğlenceli karesini, "Kocanın karantina odasını temizlemek için cesaretini topla ve tüm özel güçlerini kullan" notuyla yayınlamıştı.

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