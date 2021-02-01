• 01 Şubat 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:
Zeynep Tokuş: Yeni tezgahımı test ettim
Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Zeynep Tokuş, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Tokuş, son olarak da mutfağının tezgahında esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı.
• 01 Şubat 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:
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1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, ekranlardan uzakta sakin bir yaşam sürdürüyor.
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