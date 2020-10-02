Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta programın sunuculuğunu Onur Büyüktopçu gerçekleştiriyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın birincisi ve yarışmadan elenecek ismin kim olacağı ise merak konusu. Peki 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu?

ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta programında bugün çeyrek altını kazanan isim Ayşe oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Eleme potasına Zeynep ve Ümran kaldı. Haftanın en düşük puanını alan Ümran yarışmaya veda eden isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINDA 5 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Bu haftanın en yüksek puanını alan gelini Ayşe oldu ve 5 altın bileziği kazandı.