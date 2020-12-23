23.12.2020 - 11:31 |
Gizem Karaca: Ev kalbinin olduğu yerdedir
Üç yıl önce Kemal Ekmekçi ile dünya evine giren ve ardından İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
2011 Miss Turkey ikincisi Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşti. Bir süreliğine İstanbul'a gelen Karaca, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
28 yaşındaki Karaca, gönderisine, "Ev kalbinin olduğu yerdedir" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.