Gökçe Bahadır bebek ziyaretinde

Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında evlenen Cansu Tosun, temmuz ayında oğlu Marsel'i kucağına almıştı. Hamilelik sürecinde yakın arkadaşı Tosun'u yalnız bırakmayan Gökçe Bahadır, önceki gün Marsel bebek ile ilk kez tanıştı.

"KAVUŞTUK"

Cansu Tosun'u ve oğlunu ziyaret eden 38 yaşındaki oyuncu, o anları sosyal medyada yayınladı. Gökçe Bahadır, Tosun ve Marsel bebek ile olduğu kareye "Kavuştuk" notunu düştü.