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07.08.2020 - 12:04 |

Gökçe Bahadır bebek ziyaretinde

Oyuncu Gökçe Bahadır, temmuz ayında doğum yapan arkadaşı Cansu Tosun'u ve oğlunu ziyaret etti. Marsel bebekle Bahadır, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri kareleri yayınladı.

Gökçe Bahadır bebek ziyaretinde
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Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında evlenen Cansu Tosun, temmuz ayında oğlu Marsel'i kucağına almıştı. Hamilelik sürecinde yakın arkadaşı Tosun'u yalnız bırakmayan Gökçe Bahadır, önceki gün Marsel bebek ile ilk kez tanıştı.

"KAVUŞTUK"
Cansu Tosun'u ve oğlunu ziyaret eden 38 yaşındaki oyuncu, o anları sosyal medyada yayınladı. Gökçe Bahadır, Tosun ve Marsel bebek ile olduğu kareye "Kavuştuk" notunu düştü.

Gökçe Bahadır bebek ziyaretinde

Magazin Haberleri Bülteni (7 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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