Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın

Sahne aralarında hayranlarıyla sohbet eden Gonca Vuslateri, eşiyle boşanma hikayesini esprili bir dille anlattı. Kendisini dinlemeye gelenlerden birisi, ünlü oyuncuya tam altın taktı. Bunun üzerine Vuslateri, "Kocam beni terk etti deyince hayranlarım teselli olarak altın hediye etti" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.