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15.02.2020 - 17:48 |

Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın

Gonca Vuslateri, önceki gece Ulus'ta bir mekanda sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen çiftlerin Sevgililer Günü'nü kutlayan Gonca Vuslateri, geceye özel hazırladığı aşk şarkılarını art arda seslendirdi.

Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın

Sahne aralarında hayranlarıyla sohbet eden Gonca Vuslateri, eşiyle boşanma hikayesini esprili bir dille anlattı. Kendisini dinlemeye gelenlerden birisi, ünlü oyuncuya tam altın taktı. Bunun üzerine Vuslateri, "Kocam beni terk etti deyince hayranlarım teselli olarak altın hediye etti" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.

Gonca Vuslateriye hayranından tam altın

15 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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