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28.08.2020 - 11:11 |

Görkem Sevindik, 2021 yılında evleniyor

Oyuncu Görkem Sevindik, yakın arkadaşı Serhan Çetinsaya ile birlikte önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi.

Görkem Sevindik, 2021 yılında evleniyor
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Bir proje için Konya'da bulunan Görkem Sevindik, bir günlüğüne İstanbul'a geldiğini söyledi. Tekrar Konya'ya gideceğini belirten yakışıklı oyuncu, daha sonra Serhan Çetinsaya ile birlikte alışveriş yaptı.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Kübra Siyahdemir'e evlilik teklifi yapan Sevindik, bu durum sorulunca, ''Kısmet olursa 2021 yılında düşünüyoruz" dedi.

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