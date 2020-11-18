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18.11.2020 - 12:11 |

Gül Gölge trafik kazası geçirdi

Sunucu Gül Gölge, önceki gün Bebek’te trafik kazası geçirdi. Gölge, “Çok şükür ki ufak bir kaza oldu, Allah beterinden saklasın” dedi.

Gül Gölge trafik kazası geçirdi
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Seyir halinde ilerlerken sıkışan trafikte duran sunucu Gül Gölge, bir anda yanına yanaşan bir aracın kendi aracına vurması ile panik yaşadı.

Araçta çocukları Emir ve Ali ile birlikte olan Gölge, aracından inip kaza yaptığı kişi ile konuştu. Sıkışan trafikte korna sesleri yükselince valeden yardım isteyen Gül Gölge, aracını Lucca’nın önüne çektirdi.

Kazayı maddi hasar ile atlatan ünlü sunucu, şoförünü çağırıp konuyla ilgilenmesini istedi. Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Gül Gölge, “Hayatta her an her şey başımıza gelebilir. Çok şükür ki ufak bir kaza oldu, Allah beterinden saklasın” dedi.

Gül Gölge trafik kazası geçirdi

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