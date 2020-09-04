Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu biyografisi...

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. TV8 ekranında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ardından Kırmızı Oda dizisine iilham veren isim olarak bilinen Gülseren Budayıcıoğlu hakkında araştırmalar sürüyor. Psikiyatr olan Gülseren Budayıcıoğlu hastaları olan görüşmelerini kaleme aldığı Madolyonun İçi adlı kitabından esinlenilerek senaryoya aktarılan Kırmızı Oda dizisi 4 Eylül Cuma akşamı TV8 ekranında izleyici ile buluşacak

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da doğmuştur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Ankara’da serbest hekimlik yaptı.

Hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı Madalyonun İçi isimli kitabını çıkardı. 2005 yılında hastaların sosyal güvencelerini kullanarak Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açtı. Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.

2008 yılında Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse isimli eserlerini yayınladı. 2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı. Kitaplarında yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI

Camdaki Kız

Hayata Dön

Kral Kaybederse

Günahın Üç Rengi

Madolyonun İçi (Kırmızı Oda dizisi bu kitaptan uyarlandı)

Kral Teo Kitabı