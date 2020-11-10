10.11.2020 - 13:12 |
Güzel havayı değerlendirdiler
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, geçtiğimiz günlerde eşi Fulya Sever Kahveci ve minik kızları Lina ile birlikte Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.
Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde kızları Lina için alışveriş yapan Nihat-Fulya Sever Kahveci çifti, gazetecilerin poz isteğini kırmadı.
Güzel havayı değerlendirmeye geldiklerini belirten Fulya Sever," İkimizin de bugün rahat günüydü. Biz de güzel havayı değerlendirelim dedik. Lina'nın da birkaç eksiği vardı, onları tamamlamaya geldik" şeklinde konuştu.