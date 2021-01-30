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HaberlerMagazin Haberleri ‘Güzel ülkem için çalışmaya devam!’
30.01.2021 - 07:00 |

‘Güzel ülkem için çalışmaya devam!’

İndigo Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Nevşehir-Kayseri Bölgesi Brezilya Fahri Konsolosu Ömer Tosun, sömestir döneminde Kapadokya’da hareketliliğin olduğunu ifade etti.

‘Güzel ülkem için çalışmaya devam!’
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İndigo Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Nevşehir-Kayseri Bölgesi Brezilya Fahri Konsolosu Ömer Tosun, sömestir döneminde Kapadokya’da hareketliliğin olduğunu ifade etti. Sahibi olduğu Museum Hotel’de çalışma arkadaşlarıyla buluşan iş insanı, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Her başarının altında emek vardır. Yıl 2015... Londra’da altı ve Türkiye’nin en çok ödülünü alan otel olmuştuk. Güzel ülkem için azdır, daha çok çalışıp, örnek işler yapmamız lazım. Durmak yok, yola devam.”

Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
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