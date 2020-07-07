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07.07.2020 - 07:00 |

Haberi kendisi yazdı

Dört ay önce ikinci oğlu Han’ı kucağına alan Bergüzar Korel, teknede bikiniyle çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşıp, haberi kendisi yazdı.

Haberi kendisi yazdı
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Dört ay önce ikinci oğlu Han’ı kucağına alan Bergüzar Korel, teknede bikiniyle çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşıp, haberi kendisi yazdı. Oyuncu, “Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleriyle dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Saklanma çabaları ise işe yaramadı. Sizleri yormak istemedim” notuyla, gazetecilere takıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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