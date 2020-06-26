Haftanın mekanları...

Düzenli dezenfekte



Bodrum Küçükbük’teki Serafina Mare Beach’te, Covid-19 tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanları düzenli olarak ULV makinesiyle dezenfekte ediliyor. Ahmet Karaçöl’ün sahibi olduğu mekanda şezlonglar arasında 1.5 metre mesafe korunuyor. Gündüz DJ’lerin setin başına geçtiği beach’in menüsünde, dünya mutfağı var.





Ege gecesi

Cunda Despot Evi, içinde yer alan restoranı 1862’de özel bir gece düzenliyor. Bu akşam gerçekleşecek organizasyonda Ege müzikleri ve mutfağı misafirlerle buluşacak. Selanik peksimeti eşliğinde Yunan Dako ile başlayacak gecede, Ege otlarından oluşan horta vrasta, tirokafteri ve tuzda sinarit gibi farklı lezzetler yer alacak.













İtalyan mutfağı

Koşuyolu’nda açılan La Regina Ristorante, menüsünde İtalya mutfağını sunuyor. Mekan, el yapımı makarnaları, limonlu tartı, Antep fıstıklı levreği ve Toskana’nın meşhur balık çorbası gibi imza tatlarını, misafirlerin beğenisine sunuyor.

Önlemler alındı

Viento Hotel Alaçatı, önlemlerini alarak yaza “Merhaba” dedi. Giriş sırasında, resepsiyonda misafirlerin ateşi ölçülerek, herkes için maske, eldiven ve dezenfektanlı hijyen kiti veriliyor. Mekanın, havuzlu bahçesi ve keyifli müziklerin eşlik ettiği barıyla eğlence zirve yapıyor.















Kapılarını açtı

Bakırköy’de ilk şubesiyle hizmet vermeye başlayan Pidecin, hijyen kurallarını harfiyen yerine getirerek kapılarını açtı. Mekan, Serhat Karatepe’nin şefliğinde alışılagelmişin dışındaki pide çeşitleriyle hizmet veriyor.

A La Carte menü

Bodrum Moyo Beach Hotel, yeni hayat düzenine uygun tatil anlayışını misafirlerine sunuyor. Pandemi sonrasında açık büfe konseptini kaldıran otel, A La Carte menüyle hizmet veriyor. Makarna, salata, pizza, pide ve lahmacun çeşitlerinin yanı sıra, et menüsü ve özel mezeler yer alıyor.









