Haftanın mekanları...

Unutulmaz lezzetler

Beşiktaş’ta hizmet veren All’n One Burger, ev yapımı köfte ve hamburger ekmeğiyle unutulmaz bir lezzet vadediyor. Dr. Ramadan Müminoğlu’nun sahibi olduğu mekanın menüsünde, yüzde 100 dana et burgerlerden köfteye, salatalardan sporcular için diyet ürünlere kadar farklı seçenekler var. All’n One Burger’in sevilen tatları, telefonla ya da Yemeksepeti, Getir ve Zomato üzerinden sipariş verilebilir.

Doğadan masaya

Fresh World, en taze sebze ve meyvelerle sofranıza konuk oluyor. Günlük yıkanmış, temizlenmiş, ayıklanmış, pişirmeye ve tüketime hazır ürünlerin yanı sıra taze sıkım meyve suları da el değmeden hazırlanan paketlerde sunuluyor. İstediğiniz adette freshworld.com.tr üzerinden sipariş vereceğiniz sebze-meyvelerle, enfes salatalara ve yemeklere imza atabilirsiniz.









Ocak fırsatı

Özsüt, klasikleşen tatlarından karaorman krokan pasta, ocak ayı boyunca çok cazip fiyatlarla lezzet tutkunlarının beğenisine sunulacak. Pasta, ay boyunca 120 TL yerine 105 TL’ye satışa çıkacak.









Tatlı deneyimi

Kandilli Pastanesi, zarafet ve estetiği buluşturarak tasarladığı özel ‘Royal Afternoon Tea Box’ ile luxury patisserie deneyimini evlerde de yaşatıyor. Mekan, pasta seçenekleri, kruvasan, kurabiye, çikolata, makaron, tiramisu ve meyveli tartlar gibi lezzetlerin siparişleri pazartesi günleri hariç, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında kabul ediyor.









Diner konsepti

Vadistanbul’da yer alan Bronco American, diner konseptiyle sıra dışı lezzet sunuyor. Mekanın, B burger, Bb burger, Bc burger, buffalo wings, smoked brisket, taco ve falafel gibi lezzetleri telefonla, Yemeksepeti veya fuudy’yi arayarak, sipariş verilebiliyor.









Eve servis

Ortaköy’de yer alan Dupi, eve servis hizmetine devam ediyor. Ekmek arası sevenleri yepyeni bir keşfe davet eden mekan, çöp şiş, kaburga köfte, tavuk ve Adana kebap seçenekleriyle iddialı bir seçki sunarken, tatlıdan vazgeçmeyen lezzet düşkünlerini de unutmuyor.