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08.10.2020 - 18:03 |

Halit Akçatepe paylaşımı: Hık demiş burnundan düşmüş

2017 yılında hayatını kaybeden Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, oğlunun ve babasının siyah beyaz fotoğraflarını yan yana koyarak, Instagram hesabından paylaştı.

Halit Akçatepe paylaşımı: Hık demiş burnundan düşmüş
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Ebru Akçatepe'nin "Öyle bir geçer zaman ki. Dedeler ve torunlar. 'Hık demiş burnundan düşmüş' diye buna derler" notu ile yaptığı bu paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Halit Akçatepe, 31 Mart 2017 tarihinde yaşamını yitirmişti.

Halit Akçatepe paylaşımı: Hık demiş burnundan düşmüş

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