Hasan Can Kaya kimdir? Konuşanlar Hasan Can Kaya nereli, kaç yaşında?

Hasan Can Kaya, sık sık Güngörenli olduğunu dile getiriyor. Okul yıllarından itibaren esprileri ve dikkatleri çeken Can Kaya, senaryoları ile bir süre bu sektörde yer alsa da sonrasında işine ara verdi. Stand up gösterileri düzenleme fikrini gerçekleştirerek sosyal medyada geniş takipçi kitlesine ulaştı.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Kaya, 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Güngören'de dünyaya geldi, ancak aslen Malatyalı'dır. İlk okul yıllarından itibaren espritüel yapısı ile dikkat çeken Hasan Can Kaya, bu nedenle kariyerine tiyatro alanında devam etmek istedi. Kendine ait hikayeleri, senaryoları olan isim, sektördeki olumsuz koşullar nedeniyle senaristliğe bir süre ara verdi. Ardından 1 Kadın 1 Erkek dizisinin senaryo ekibinde bulundu. Buradaki arkadaşlarının da desteği ile stand up dünyasında adım attı. İlk olarak Beşiktaş'ta sahne alan Kaya, zaman ilerledikçe olumlu geri dönüşler neticesinde ''Konuşanlar'' stand up konsteptini uyguladı. Youtube'da yayımladığı Konuşanlar programı kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.