Hatice'nin 'Şampiyonlar Ligi' dediği fotoğraf! Gerçek ortaya çıktı

Hatice, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Ünlü şarkıcı, 2000 yılında Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş, Yavuz Bingöl, Ceylan, Şafak Sezer, Ciguli ve Alişan'la aynı karede olduğu pozu yayınlayan şarkıcı, "Size şampiyonlar ligi fotoğrafı bırakayım. Yıl 2000 Prestij Müzik ailesi Avrupa Turnesi 'en kaliteli zamanlardı' Beni bulun" notunu düştü.

"FOTOĞRAFTAKİLERDEN SADECE ALİŞAN VE CEYLAN'LA GÖRÜŞÜYORUM"

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafın ardından SnobMagazin'e açıklama yapan Hatice, bu isimlerin birçoğuyla görüşmediğini söyledi. 21 yıl öncesinden bahseden şarkıcı, "Güzel günlerdi. Mahsun Kırmızıgül'ün ortağı olduğu Prestij Müzik dönemiydi. Mahsun Kırmızıgül o dönem patronumdu. Avrupa turnesi için fotoğraf çekimi yapmıştık. Şimdi bu fotoğrafta yer alan isimlerden sadece Ceylan ve Alişan'la görüşüyorum. Her şey eskide kaldı. İnsan bu tür fotoğrafları görünce duygusallaşıyor" ifadelerini kullandı.

"HEM ÇALIŞMAKTAN OTURAMIYORDUK HEM DE DİLENCİ GİBİ PARA İSTİYORDUK"

Çarpıcı ifadelerine devam eden Hatice, "Nankörlük yapmak istemiyorum ama üzerimizden çuvallarla paralar kazandılar. Bir dakika k..ımızın üzerine oturamıyorduk çalışmaktan. Öyle bir sözleşme yapmışlardır ki bir şey talep edemiyorduk. Dilenci gibi para istiyorduk resmen" dedi.