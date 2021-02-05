ABD’li oyuncu ve dansçı Jenna Dewan, Women’s Health dergisinin mart sayısına kapak oldu. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci bebeğini kucağına alan 40 yaşındaki aktris, “Pilates yapmak dışında sürekli dans ederim, mutfakta bile!” açıklamasında bulundu. Dewan, son üç yılda Channing Tatum’dan ayrılması, Steve Kazee ile nişanlanması ve ikinci bebeğini kucağına almasıyla ilgili şöyle konuştu: “Hayatınızı kontrol edemezsiniz. Ben bulunduğum yere bir akışın içinde geldim.”

40 yaşında olmanın harika bir his olduğunu belirten dansçı, “Bedenimle barışığım. Böylesine çılgın bir dönemde bile önümdeki 10 yıl için heyecanlanıyorum. Kendimle ilgili her gün yeni bir şey öğreniyorum” dedi.