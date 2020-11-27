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27.11.2020 - 11:26 |

Hazal Filiz Küçükköse'nin alışveriş kombini

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Hazal Filiz Küçükköse'nin alışveriş kombini
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YENİ DİZİSİ İÇİN GÜN SAYIYOR

Yalnız başına geldiği AVM’de yeni sezon ürünlerini inceleyen Hazal Filiz Küçükköse, kısa bir alışveriş yapmayı ihmal etmedi.

Şık kombini ve tarzıyla göz kamaştıran Küçükköse, AVM çıkışında gazetecilerle sohbet etti. Güzel oyuncu, "Yakın zamanda bir internet televizyonunda yeni dizimiz başlayacak. Dizi Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak. Ben de Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan’ı canlandıracağım" dedi.

Hazal Filiz Küçükkösenin alışveriş kombini

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