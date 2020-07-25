Hazar Ergüçlü'nün formda görüntüsü beğeni topladı

Pandemiden sonra çok özlediği ailesinin yanına, Kıbrıs’a giden Hazar Ergüçlü, yavru vatanın sahillerinin tadını çıkarıyor. Gündüzleri denize giren oyuncu, akşamları da ailesiyle vakit geçiriyor.

Hazar Ergüçlü, son olarak Karpaz Yarımadası’nda pozlar verdi. Sıkı takipçileri, buranın neresi olduğunu hemen anlayıp, “Girne’deki Alagadi Plajı’ndasın” diye yazdı.