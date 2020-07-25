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HaberlerMagazin Haberleri Hazar Ergüçlü'nün formda görüntüsü beğeni topladı
25.07.2020 - 15:55 |

Hazar Ergüçlü'nün formda görüntüsü beğeni topladı

Kıbrıs'ta ailesinin yanında tatil yapan Hazar Ergüçlü, sosyal medyadan tatil fotoğraflarını paylaştı. Ergüçlü, formda görüntüsüyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Hazar Ergüçlü'nün formda görüntüsü beğeni topladı
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Pandemiden sonra çok özlediği ailesinin yanına, Kıbrıs’a giden Hazar Ergüçlü, yavru vatanın sahillerinin tadını çıkarıyor. Gündüzleri denize giren oyuncu, akşamları da ailesiyle vakit geçiriyor.

Hazar Ergüçlü, son olarak Karpaz Yarımadası’nda pozlar verdi. Sıkı takipçileri, buranın neresi olduğunu hemen anlayıp, “Girne’deki Alagadi Plajı’ndasın” diye yazdı.

Hazar Ergüçlünün formda görüntüsü beğeni topladı

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