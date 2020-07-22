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22.07.2020 - 10:09 |

Heidi Klum'un karantina kiloları!

Eski top model Heidi Klum, corona virüse yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrasında uzun bir süre karantina altında kalmıştı. Klum, karantina döneminde aldığı kilolara dair bir paylaşım yaptı.

Heidi Klum'un karantina kiloları!
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Geçtiğimiz yıl kendisinden 17 yaş küçük Tom Kaulitz ile dünya evine giren 47 yaşındaki Heidi Klum, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse yakalanmıştı. Evinde tedavi olan Klum, bu süreçte takipçileriyle etkileşim halinde kalmaya devam etmişti.

Milyonlarca insan gibi aylarca evde kalan ünlü model, bu süreçte aldığı kiloları sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi.

Katılacağı bir program öncesi kıyafet deneyen Heidi Klum, aldığı kilolar yüzünden içine bir türlü giremediği kotuyla birkaç fotoğraf çekti ve bunu hesabından paylaştı.

Heidi Klumun karantina kiloları

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