01.08.2020 - 07:00 |
‘Hepimiz suçluyuz’
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya’ya tepki gösterdiği için pişman olduğunu bir kez daha dile getirdi ve “O gece bir tek ben yoktum. Hepimiz suçluyuz” dedi.
Serdar Ortaç, ‘40’ programına konuk oldu. Jülide Ateş’in sorularını yanıtlayan şarkıcı, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde, Ahmet Kaya’ya çatal-bıçak fırlatılmasıyla ilgili konuştu. Kaya’ya sarf ettiği sözlerden ötürü pişman olduğunu söyleyen Ortaç, “O gece bir tek ben mi vardım? Pişmanlığımı dile getiriyorum. Bir şeye sebep olduysam, hepimiz suçluyuz o zaman” dedi.
ŞARKICI, Ateş’in “Kumara tövbe ettiniz mi?” sorusuna ise, “Şimdi param yok, oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum, tekrar param birikirse yine oynar mıyım diye... O yüzden buna direkt, ‘Tövbe ettim bir daha oynamayacağım’ diyemem. Yarın konser sonrası yine bir yere gidilir, iradem var mı ona emin değilim!”
cevabını verdi.