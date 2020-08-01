Serdar Ortaç, ‘40’ programına konuk oldu. Jülide Ateş’in sorularını yanıtlayan şarkıcı, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde, Ahmet Kaya’ya çatal-bıçak fırlatılmasıyla ilgili konuştu. Kaya’ya sarf ettiği sözlerden ötürü pişman olduğunu söyleyen Ortaç, “O gece bir tek ben mi vardım? Pişmanlığımı dile getiriyorum. Bir şeye sebep olduysam, hepimiz suçluyuz o zaman” dedi.

ŞARKICI, Ateş’in “Kumara tövbe ettiniz mi?” sorusuna ise, “Şimdi param yok, oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum, tekrar param birikirse yine oynar mıyım diye... O yüzden buna direkt, ‘Tövbe ettim bir daha oynamayacağım’ diyemem. Yarın konser sonrası yine bir yere gidilir, iradem var mı ona emin değilim!”

cevabını verdi.