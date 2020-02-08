Her şey gençler için

Toplumsal sorunlara çözüm üretmek için projeler üreten ve hayata geçiren gençleri destekleyen Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Gupse Özay’ın yazıp, başrol oynadığı ‘Eltilerin Savaşı’ filmini, özel bir gösterimle Akmerkez’de misafirleriyle buluşturdu. Etkinliğe, Füsun Demirel’le katılan Özay, “Böyle bir günde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemizdeki başarılı ve üretken bir yeni nesil olduğunu görmek, gelecek adına çok önemli bir yatırım” dedi.

Gelirin vakfa bağışlandığı organizasyona; Özay ile Demirel’in yanı sıra Burcu Hanif, Hülya Eltemur, Begüm Karamahmutoğlu, Zeynep Üstünel, Meral Yazıcı, Nazlı Sert, Nilgün Dumanlı, Zeynephan Gemicioğlu, Hande Sezer Pekcan ve Begüm Özer katıldı. Gösterim sonunda, cemiyet hayatının tanıdık simaları, Özay ve Demirel’le çektirdiği fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.