Hokkabaz konusu nedir, oyuncuları kim? Hokkabaz filmi nerede çekildi?

Sinema salonlarında seyirciyi güldürürken duygulandıran Hokkabaz filmi başrollerinde Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Tuna Orhan yer alıyor. Yönetmenliğini ise Cem Yılmaz ve Ali Taner Baltacı üstleniyor. Film 2006 yılından bu yanan etkisini sürdürüyor.

HOKKABAZ KONUSU NEDİR?

Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır.

Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.

HOKKABAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hokkabaz filmi İstanbul'da, Şişli, Sirkeci ve Salacak gibi semtlerde çekilmiştir. Ayrıca Çanakkale'de geçen sahneler için çekimler, Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar, Şehitler Abidesi bölgelerde yapılmıştır.

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)

Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)

Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)

Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)

Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)

Kemal İnci (Cemal Ağa)

Gürgen Öz (Erkut)

Caner Alkaya (Samidin)

Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)

Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)

Ozan Uygun (İskender 8 yaş)

Onuryay Evrentan (Sibel)

Suat Önen (Doktor)

Selim Erdoğan (Sabahattin)

Gamze Demirbilek (Aynur)

Sennur Kaya (Emine)

Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)

Orhan Eşkin

Müfit Aytekin

Ezgi Mola (Hemşire)

Metin Keçeci (Çoban)

Can Yılmaz (Göz doktoru)