İbo Show bugün yeni bölüm neden yok? İbo Show yılbaşı konukları kimlerdi?

İbo Show yeni bölüm neden yok sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Cumartesi günü yeni bölümü ile ekrana gelen İbo Show bu akşam yılbaşı özel bölümü ile ekrana gelecek. Programın takipçileri İbo Show bu akşam yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt ararken yılbaşı akşamı İbo Show'u kaçıranlar ise yılbaşı konukları kimler sorusuna yanıt arıyor!

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

İbo Show Yılbaşı konukları Hande Yener, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Bülent Ersoy ve Şafak Sezer olacak. 75'den fazla şarkının seslendirileceği programda müziğe, arabeske ve kahkaya bol bol doyacaksınız.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

İbo Show yeni bölüm Perşembe akşamı yılbaşı özel programının yayınlaması nedeniyle bu hafta Perşembe akşamı ekrana gelen tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölüm 9 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelecek