İbo Show konukları kimler? İbo Show'da bu hafta hangi isimler var? (23 Ocak)

İbo Show'da bu hafta hangi isimler var sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 9 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönen İbo Show her hafta birbirinden ünlü isimleri ekran başında konuk etmeye devam ediyor. Programın takipçileri bu hafta İbo Show'da hangi isimler var sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte İbo Show'un bu haftaki konukları...

İBO SHOW'DA BU HAFTA KİMLER VAR?

Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay konuk oluyor. Ebru Yaşar ile 15 yıl süren küslüklerine son veren İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar arasında duygusal anlar yaşanıyor.

İBO SHOW SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İbo Show her hafta Cumartesi akşamları Star TV ekranında saat 20:00'dan itibaren ekrana geliyor