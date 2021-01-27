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27.01.2021 - 16:34 |

İbrahim Tatlıses-Dilan Çıtak Tatlıses buzları eritti!

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak’ın kızı olduğunu yıllar sonra kabul etmişti. 31 yaşındaki şarkıcı, açtığı davayla ‘Tatlıses’ soyadını kullanmaya hak kazanmıştı. Usta sanatçı ile kızı Dilan Çıtak, aylar sonra bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses-Dilan Çıtak Tatlıses buzları eritti!
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Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıkladı. Tatlıses'in Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev vermesi, baba kız arasında kırgınlığa neden oldu.

"EVİME HOŞ GELDİN BABACIĞIM"
Ev krizinden sonra baba kız aylar sonra bir araya geldi. 'İbo Show' programı için İstanbul'da bulunan İbrahim Tatlıses, kızını evinde ziyaret etti.

Bu buluşmayı ölümsüzleştiren Dilan Çıtak, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Evime hoş geldiniz babacığım" mesajını yazdı.

İbrahim Tatlıses-Dilan Çıtak Tatlıses buzları eritti


"BEN KENDİ PARAMI KAZANIYORUM"
Dilan Çıtak Tatlıses, babasından miras beklentisi olup olmadığı sorusuna, "Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı, öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım. Mesela ‘Çocuklara Kuşadası’ndan ev verilecek’ dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da ‘Niye bana verilmedi?’ demedim. Çünkü aklım orada değil" yanıtını vermişti.

İbrahim Tatlıses-Dilan Çıtak Tatlıses buzları eritti

Şarkıcı, "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusunu ise "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman." şeklinde cevaplamıştı.

    Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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