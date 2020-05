İkinci Şans filmi nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? İkinci Şans filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?

İkinci Şans filmi bugün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Özcan Deniz'in yönetmen koltuğunda oturduğu film 2016 senesinde vizyona girdi. İkinci Şans filminde, Yasemin ve Cemal arasında yaşanan olaylar yer almaktadır. İkinci Şans filminin oyuncuları ve konusu ise merak ediliyor. Peki İkinci Şans konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?



İKİNCİ ŞANS FİLMİ KONUSU NEDİR?



Birbirinden taban tabana zıt iki yalnız insanın yolları kesişir. Biri matematik öğretmeni olan çok güzel bir kadın, Yasemin, diğeri Cemal Et restoranın sahibi karizmatik gurme, Cemal. Cemal ele avuca sığmaz, dışa dönük, gamsız, geçmişinden kurtulmaya çalışan bir adamdır. Yasemin ise geçmişte yaptıgı yanlış bir seçimin yaralarını sarmaya çalışan, kalın kabukları olan, yaşayacağı her şeyi matematiksel hesaplar yaparak kararlaştıran, ürkek, korumacı bir kadındır. Normal hayatta birbirlerinin yüzüne bile bakmayacak bu iki kişinin karşılaşması önce kavgalarla başlayıp sonra aşka dönüşüp sonra da bizi hüzne boğacaktır. İkilinin ortak yanı her ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğudur. Her ikisinin de derinlerine indiğimizde bunun kolay bir aşk olmayacağını görürüz.



İKİNCİ ŞANS FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Fulya Şirin, Anıl Altınöz, Aybike Turan, Duygu Çelebi, Füsun Erbulak yer alıyor.