02.09.2020 - 07:00 |
İkizler geldi evlilik değişti
Pelin Akil, InStyle Kids dergisine açıklamalarda bulundu.
Pelin Akil, InStyle Kids dergisine açıklamalarda bulundu. Oyuncu, ikizleri Alin ve Lina’dan sonra evliliğinin farklı bir boyut kazandığını söyledi. Eşi Anıl Altan’la birbirlerine vakit ayırmakta zorlandıklarını dile getiren Akil, “Çok aşığız, çok seviyoruz ama çocuk olunca gerçekten ilişki boyut değiştiriyormuş” diye konuştu.
Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.