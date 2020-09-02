MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İkizler geldi evlilik değişti
02.09.2020 - 07:00 |

İkizler geldi evlilik değişti

Pelin Akil, InStyle Kids dergisine açıklamalarda bulundu.

İkizler geldi evlilik değişti
ABONE OL

Pelin Akil, InStyle Kids dergisine açıklamalarda bulundu. Oyuncu, ikizleri Alin ve Lina’dan sonra evliliğinin farklı bir boyut kazandığını söyledi. Eşi Anıl Altan’la birbirlerine vakit ayırmakta zorlandıklarını dile getiren Akil, “Çok aşığız, çok seviyoruz ama çocuk olunca gerçekten ilişki boyut değiştiriyormuş” diye konuştu.

Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İkizler geldi evlilik değişti

İkizler geldi evlilik değişti

Hira’ya öğretmen

Hira’ya öğretmen

Bebeğin adı Antarctica!

Bebeğin adı Antarctica!

Sayar’dan sezon finali

Sayar’dan sezon finali

Sıradaki Haber