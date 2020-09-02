İkizler geldi evlilik değişti

Pelin Akil, InStyle Kids dergisine açıklamalarda bulundu. Oyuncu, ikizleri Alin ve Lina’dan sonra evliliğinin farklı bir boyut kazandığını söyledi. Eşi Anıl Altan’la birbirlerine vakit ayırmakta zorlandıklarını dile getiren Akil, “Çok aşığız, çok seviyoruz ama çocuk olunca gerçekten ilişki boyut değiştiriyormuş” diye konuştu.