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21.02.2021 - 07:00 |

İltifat yağdı

Özge Özpirinçci, önceki gün Buğra Gülsoy’un eşi Nilüfer Gürbüz ve köpekleriyle paylaştığı fotoğraflarla iltifat yağmuruna tutuldu.

İltifat yağdı
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Özge Özpirinçci, önceki gün Buğra Gülsoy’un eşi Nilüfer Gürbüz ve köpekleriyle paylaştığı fotoğraflarla iltifat yağmuruna tutuldu. Doğal kalmayı tercih ettiği için saçını üç yıldır boyatmayan oyuncu ve Gürbüz, takipçilerden iltifat ve beğeni aldı. Özpirinçci’ye, “Bence saçın senden bağımsız meşhur olmalı” ve “Keşke saçım böyle güzel beyazlasa” gibi yorumlar yapıldı.

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