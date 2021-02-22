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22.02.2021 - 07:36 |

Irina'dan Mert Alaş'a doğum günü mesajı

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, yakın arkadaşı olan Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Irina'dan Mert Alaş'a doğum günü mesajı
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Irina Shayk, son paylaşımında Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü kutladı.

Alaş ile birlikte çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan model, "İyi ki doğdun Mertie! Seni her şeyden çok seviyorum" mesajını yazdı.

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Mert Alaş da arkadaşına "Seni seviyorum Iri" sözleriyle teşekkür etti.

Irinadan Mert Alaşa doğum günü mesajı

İş ortağı Marcus Piggot ile moda dünyasının önde gelen fotoğrafçılarından biri olan Mert Alaş, yeni yaşına girdi. 1971 yılında Ankara'da dünyaya gelen Alaş'ın doğum gününü, geçmişte defalarca birlikte çalıştığı top modellerden biri olan Irina Shayk da unutmadı.

    Magazin Haberleri Bülteni (22 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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