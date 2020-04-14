MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Işın Karaca: 8 yaşındaki bebe anladı olanı biteni
14.04.2020 - 13:37 |

Işın Karaca: 8 yaşındaki bebe anladı olanı biteni

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kızı Mia'nın sokakta gezen insanlara nasıl fırça attığını anlattı.

Işın Karaca: 8 yaşındaki bebe anladı olanı biteni

Şarkıcı Işın Karaca, corona virüsten korunmak için kızı Mia ile evinden çıkmıyor. Karaca, kızı Mia’nın bir fotoğrafını paylaşarak, neler yaşadıklarını Instagram’dan anlattı.

Mia’nın “mahallenin muhtarı kıvamında” balkonda vakit geçirdiğini söyleyen Karaca’nın paylaşımı şöyleydi: “Hadi biz büyüdü. Bir şekilde oyalanıyoruz. Mia ne mi yapıyor? Mahallemizin muhtarı kıvamında. Yaşını başını almışlara mütemadiyen balkondan, ‘amca, dede, teyze, nine, ama siz evinizde neden oturmuyorsunuz? Ben yaz gelince denize girmek istiyorum’ deyip geçenlere fırçayı atıyor! Napsın! 8 yaşındaki bebe anladı olanı biteni kocaman insanlar hala toto gezdirme derdinde! Sen gül annem. Hep gül!Hep bildiğin doğrunun peşinden git. Şimdi sana mikrofon bağlayacağım, mahalleden geçenlere okkalı fırça at, böyle kocaman kocaman…”

Işın Karaca: 8 yaşındaki bebe anladı olanı biteni

Yasmin Erbil'in 'karantina' dansıSalgın nedeniyle kendisini evde karantinaya alan Yasmin Erbil, gün içerisinde neler yaptığını gözler önüne sermeye devam ediyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aynur Aydın kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Aynur Aydın biyografisi

Aynur Aydın kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Aynur Aydın biyografisi

Şenay Gürler: Bu fotoğrafı bulmak hoşuma gitti

Şenay Gürler: Bu fotoğrafı bulmak hoşuma gitti

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Seda Akgül neden yok?

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Seda Akgül neden yok?

Eda Ece sosyal medyadan ayrılma kararı aldı

Eda Ece sosyal medyadan ayrılma kararı aldı

Sıradaki Haber