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10.07.2020 - 14:01 |

İsmail YK doğum gününü yeni şarkısıyla kutladı

İsmail YK, yeğeni ile birlikte çalışmalarını tamamladığı 'Ayvayı Yemiş' isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

İsmail YK doğum gününü yeni şarkısıyla kutladı
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'Ayvayı Yemiş' şarkısının klibinin bir bölümü İstanbul'da, bir bölümü Almanya'da çekildi. Klipte İsmail YK'ya dansçılar da eşlik etti.

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren ve doğum gününü yeni şarkısıyla kutlayan İsmail YK, "Yine çok beğenileceğine inandığım bir çalışmaya imza attık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Buradan doğum günümü kutlayan hayranlarıma da seslenmek istiyorum; bu şarkım benden onlara hediye olsun" dedi.

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
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Cadde Yazarları

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