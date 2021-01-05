İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kim? EXXEN İşte Bu Benim Masalım konusu ve oyuncu kadrosu
İşte Bu Benim Masalım dizisi 1. bölümü ile TV8'de ekrana geliyor. Aleyna Tilki ve Cemal Can'ı buluşturan dijital platform dizisi gençlik projesi olarak ekrana geliyor. Müzikal yanı da olan İşte Bu Benim Masalım dizisinde hayalleri peşinden giden bir kızın hikayesi anlatılır. İşte Bu Benim Masalım oyuncuları...
TV8'de ilk bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkacak olan İşte Bu Benim Masalım dizisinde tüm oyuncular kendi isimleri ile ekran başındakileri ağırlayacak. EXXEN'de yayın hayatına başlayan İşte Bu Benim Masalım'ın sadece ilk bölümü TV'de olacak.
İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU
Güçlü duyguları olan, hayalperest ve herkesten farklı... En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden de korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Hayattaki en büyük tutkusu şarkı söylemek olan genç bir kız, sahnede olmaktan çok korksa da hayallerini peşinden koşmaktan vazgeçmez. Sahne korkusunu aşmaya çalışan genç kız, hayallerini gerçekleştirmeyi başarabilecek midir?
İŞTE BU BENİM MASALIM OYUNCULARI KİM?
EXXEN platformunda yer alan dizinin kadrosunda; Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal yer alıyor.