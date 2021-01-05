İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kim? EXXEN İşte Bu Benim Masalım konusu ve oyuncu kadrosu

TV8'de ilk bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkacak olan İşte Bu Benim Masalım dizisinde tüm oyuncular kendi isimleri ile ekran başındakileri ağırlayacak. EXXEN'de yayın hayatına başlayan İşte Bu Benim Masalım'ın sadece ilk bölümü TV'de olacak.

İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU

Güçlü duyguları olan, hayalperest ve herkesten farklı... En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden de korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Hayattaki en büyük tutkusu şarkı söylemek olan genç bir kız, sahnede olmaktan çok korksa da hayallerini peşinden koşmaktan vazgeçmez. Sahne korkusunu aşmaya çalışan genç kız, hayallerini gerçekleştirmeyi başarabilecek midir?

İŞTE BU BENİM MASALIM OYUNCULARI KİM?

EXXEN platformunda yer alan dizinin kadrosunda; Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal yer alıyor.