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01.12.2020 - 10:28 |

Ivana Sert: 'Evleneceğiz' demedim

Sevgilisi Sezer Dermenci ile önceki gün Levent'te görüntülenen modacı Ivana Sert, evlilik haberleri hakkında konuştu.

Ivana Sert: 'Evleneceğiz' demedim
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Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ivana Sert, balıkçı aradıklarını söyledi. Sevgilisiyle akşam evde balık yapacağını söyleyen modacı, "Her yere baktık ama maalesef bulamadık. Markete gidip oradan alacağız artık" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sezer Dermenci ile evleneceklerine dair çıkan haberler hakkında da konuşan Sert, "Böyle bir şey söylemedim, 'sürprizler olabilir' dedim. Her şey için sürpriz olarak düşündüm. Evlilik olarak düşünmedim" şeklinde konuştu.

 

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