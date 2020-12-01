Ivana Sert: 'Evleneceğiz' demedim

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ivana Sert, balıkçı aradıklarını söyledi. Sevgilisiyle akşam evde balık yapacağını söyleyen modacı, "Her yere baktık ama maalesef bulamadık. Markete gidip oradan alacağız artık" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sezer Dermenci ile evleneceklerine dair çıkan haberler hakkında da konuşan Sert, "Böyle bir şey söylemedim, 'sürprizler olabilir' dedim. Her şey için sürpriz olarak düşündüm. Evlilik olarak düşünmedim" şeklinde konuştu.